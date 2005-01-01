На Донбасі загинули двоє українських військових

Упродовж минулої доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил терористи 33 рази обстріляли позиції українських військових, з них 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм та п’ять разів артилерію калібру 122 мм. Про це повідомили у прес-центрі ООС.

За інформацією відомства, на Луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне, на Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське.

У штабі додали, що під час бойових дій двоє військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення та були госпіталізовані.

За даними української розвідки, 12 бойовиків було знищено та 10 поранено.