На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Впродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 20 разів обстріляли позиції українських військових, одного разу застосувавши заборонене озброєння.

Як повідомляє прес-центр ООС, обстріли були зафіксовані в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм були обстріляні українські позиції поблизу населеного пункту Чермалик. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Маріупольському напрямку.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще двоє були поранені.

За даними розвідки, один бойовик був знищений, ще четверо поранені.

Від початку поточної доби терористи тричі українські позиції в районі Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного.