На Донеччині у ДТП з рейсовим автобусом загинули троє людей

У Краматорську Донецької області внаслідок ДТП за участю рейсового автобуса «Старий город - Малотаранівка» загинула сім'я з трьох осіб, ще двоє людей отримали травми. Як повідомляє поліція Донеччини, аварія сталася в суботу близько 11:00.

«61-річний водій авто ВАЗ 2110 не впорався з керуванням транспорту, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з громадським автобусом», - зазначили в поліції.

Внаслідок зіткнення троє пасажирів легковика, члени однієї сім'ї, загинули на місці. Ще одну пасажирку доставлено в реанімацію у важкому стані, водій отримав тілесні ушкодження.

Фото Поліції Донеччини

«Попередньо встановлено, що чоловік не вибрав безпечний швидкісний режим», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 20 пасажирів маршрутного автобуса не постраждали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).