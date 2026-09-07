Начальнику штабу загрожує 8 років увʼязнення

Державне бюро розслідувань викрило начальника штабу однієї з військових частин на Донеччині, через якого з держбюджету безпідставно виплатили 2,4 млн грн «бойових». Про це у понеділок, 7 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, начальник штабу відповідав за перевірку та підтвердження участі військових у бойових діях для нарахування додаткових виплат. Однак офіцер подав командиру частини рапорти на виплату «бойових», не підтвердивши підстав для нарахування.

На підставі поданих начальником штабу документів військовим незаконно виплатили майже 2,4 млн грн, що завдало збитків державному бюджету. Начальнику штабу оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби під час дії воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 серпня Офіс генерального прокурора та ДБР повідомили про викриття офіцерки Генштабу ЗСУ на хабарництві. За гроші офіцерка обіцяла допомогти військовозобовʼязаним встановити III групу інвалідності.

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