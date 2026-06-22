Об’єкти з виробництва СПГ у промисловому місті Рас-Лаффан, Катар

У неділю, 21 червня, на заводі з перероблювання зрідженого природного газу у Катарі прогримів вибух. Внаслідок цього 54 людини отримали поранення, 18 вважають зниклими безвісти, заявили у пресслужбах компанії QatarEnergy та МВС Катару в іксі.

У пресслужбі компанії повідомили, що вибух стався під час запуску виробництва на газовому об'єкті Barzan. Він розташований у найбільшому комплексі заводів Катару у промисловому містечку Рас-Лаффан на півночі Катару. Для ліквідації пожежі на місце інциденту направили групи екстреного реагування.

Катарське міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок інциденту 54 люди отримали поранення. Рятувальники продовжують розшукувати 18 осіб. У пресслужбі МВС зазначили, що вибух стався через технічну аварію та наразі загрози громадській безпеці немає.

На момент публікації у компанії QatarEnergy стан заводу після вибуху не коментували.

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Зазначимо, загальна виробнича потужність QatarEnergy у місті становить 77 млн т на рік через 14 ліній. Завод має потужність близько 40 млн м3 на добу. Він постачає трубопровідний газ місцевій промисловості та енергетичному сектору Катару.

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До слова, у березні завод QatarEnergy потрапив під ракетну атаку іранських військ. Внаслідок удару виробництво скоротилося приблизно на 17%. У коментарі Reuters генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі заявив, що на відновлення заводу знадобиться від трьох до пʼяти років.