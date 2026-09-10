На Голосківському цвинтарі серед останків польських військових знайшли німецьких солдатів
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 вересня
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У четвер, 10 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Допит обвинувачеонго Михайла Сцельнікова: нові деталі у справі про вбивство Андрія Парубія.
- Розкопки на старому Голоскові. Українсько-польські пошукові роботи триватимуть до початку жовтня.
- «Гаківка» – на викінченні. Першу в Україні безбар'єрну льодову арену вже невдовзі відкриють у Львові.
- 33 міжнародний Book Forum. Цьогоріч на книжковому ярмарку у Львові зібрались понад 100 видавництв.
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