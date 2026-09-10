Кооператив створили після того, як забудовник «Рубікон» не завершив будівництво

У Винниках загострився конфлікт навколо ЖБК «Кільцева», який мешканці створювали для добудови будинку після проблем із забудовником «Рубікон Груп». 25 серпня троє людей – Михайло Мамут, Ігор Лукач та Марія Лукашова – оформили протокол загальних зборів, на яких змінили голову кооперативу: замість Михайла Хруневича керівником знову став Мамут, один із засновників ЖБК. Мешканці заявляють, що їх не повідомляли про збори, рахунок із близько 3,7 млн грн заблокований і звернулися до суду, однак новий голова перконаний – все законно і мешканці знали про зібрання. Будинок планували ввести в експлуатацію до кінця грудня 2026 року, однак тепер мешканці побоюються, що через конфлікт добудова зупиниться.

Що сталося із ЖБК «Кільцева»

Конфлікт навколо житлово-будівельного кооперативу «Кільцева» має довгу історію. Він виник у березні 2025 року після проблем із забудовником «Рубікон Груп», який залишив недобудованими свої чотири об'єкти. У 2023–2024 роках мешканці разом із Львівською міською радою шукали спосіб завершити будівництво. Серед варіантів розглядали залучення іншого забудовника, який міг би добудувати будинки.

Однак мешканці недобудованого об'єкту у Винниках вирішили піти іншим шляхом – створити житлово-будівельний кооператив та самостійно організувати завершення будівництва.

На той момент комунальна земельна ділянка, на якій розташований об'єкт, перебувала в оренді Михайла Мамута. За словами представника мешканців, саме він запропонував створити ЖБК.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми не хотіли йти шляхом "Рубікону", ми захотіли рухатися самі. І пан Михайло нам сказав: "Добре, ми вам допоможемо". Сказав: так як є власник землі, давайте створимо ЖБК і будемо рухатися шляхом добудови ЖБК», – розповів мешканець будинку Віталій, який відмовився називати своє прізвище.

Михайло Мамут став одним із засновників кооперативу. Разом із ним засновниками були Ігор Лукач та Марія Лукашова.

Згодом, як розповів Віталій, мешканці почали висловлювати невдоволення роботою ЖБК та звернулися до міської ради. Водночас чим саме вони були незадоволені, Віталій коментувати відмовився. Після цього, за його словами, кооператив передали мешканцям, а до ЖБК почали вступати власники квартир.

Натомість Михайло Мамут розповів ZAXID.NET, що свого часу самоусунувся від керівництва ЖБК, оскільки запропоновані тоді ціни на роботи перевищували ринкові.

Як Михайло Мамут знову став головою

Нова суперечка виникла 25 серпня 2026 року. Саме цього дня, згідно з протоколом, відбулися загальні збори членів ЖБК «Кільцева».

У протоколі зазначено, що на зборах були присутні троє людей – Михайло Мамут, Ігор Лукач та Марія Лукашова. При цьому документ визначає їх як 100% членів кооперативу, які мають необхідний кворум для ухвалення рішень. Однак жодна зі сторін не прокоментувала, скільки загалом членів має ЖБК та що передбачає його статут щодо процедури переобрання голови.

На зборах розглядали питання про припинення повноважень тодішнього голови ЖБК Михайла Хруневича та обрання на цю посаду Михайла Мамута. Усі троє присутніх проголосували за таке рішення, а вже 26 серпня до Єдиного державного реєстру внесли зміни щодо керівника ЖБК.

Інші члени ЖБК, окрім Михайла Мамута, Ігоря Лукача та Марії Лукашової, не були присутні на цих зборах і не розуміють, яким чином троє людей могли представляти весь кооператив.

Водночас Михайло Мамут заперечує, що збори були таємними і стверджує, що мешканці знали про їх проведення, адже за два дні до зборів на будівництві відбулася зустріч, під час якої ініціативна група мешканців нібито сказала, що не бачить потреби приходити на збори.

Мамут також пояснює своє повернення до керівництва претензіями до попереднього голови ЖБК. За його словами, Хруневич не надавав договори, кошториси та інші документи, які стосуються діяльності кооперативу, а також передавав печатку ЖБК іншій людині.

За словами Мамута, члени кооперативу мають рівні права, однак звітності щодо того, куди витрачалися кошти ЖБК, попереднє керівництво йому не надало.

«Якщо ми не отримаємо інформації, то звернемося до правоохоронців», – заявив Михайло Мамут.

Що відбувається із 3,7 млн грн

Окремим питанням у конфлікті стали гроші ЖБК. Віталій стверджує, що на рахунку кооперативу є близько 3,7 млн грн, але після зміни керівника банківський рахунок було переоформлено, через що зараз не здійснюються платежі.

«Ми, як ЖБК, не можемо здійснювати ніяких оплат», – зазначив Віталій.

Михайло Мамут натомість заперечує, що рахунок заблокований. Він пояснює, що наразі в кооперативі проводять аудит коштів.

Чи конфлікт зупинить добудову?

Для мешканців проблема з рахунком має безпосередній вплив на завершення будівництва. Договір із генеральним підрядником був укладений до кінця грудня 2026 року. На момент виникнення конфлікту значна частина робіт та документації вже була виконана або перебувала на завершальному етапі, однак Михайло Мамут розповів, що здача будинку мала бути ще в березні 2026 року, але дедлайни щоразу переносять.

На якому етапі будівництво

До виникнення конфлікту мешканці розраховували завершити необхідні роботи та пройти процедуру введення будинку в експлуатацію до кінця грудня 2026 року.

Технічна документація була майже готова. У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва також виконали необхідні дії.

Однак останній підпис замовника – ЖБК – ще не поставили, оскільки залишалися питання з технічними умовами. Через неможливість здійснювати платежі частина робіт зараз, за словами мешканців, фактично зупинилася, а будівельний процес перебуває на паузі.

Що буде далі

Колишній голова ЖБК Михайло Хруневич звернувся до Господарського суду Львівської області і просить визнати недійсним рішення загальних зборів від 25 серпня, оформлене протоколом.

7 вересня Господарський суд Львівської області відкрив провадження у цій справі та призначив перше слухання на 14 жовтня 2026 року.

Водночас для мешканців важливим залишається не лише юридичне питання щодо того, хто має право керувати кооперативом. Вони хочуть відновити можливість здійснювати платежі та продовжити роботи, щоб завершити будинок у заплановані строки.

Михайло Мамут зі свого боку заявляє, що діяв законно, а ситуація з рахунком пов'язана не з блокуванням коштів, а з аудитом. Він також повідомив, що досліджуватиме документи.

«Я зустрічався з генпідрядником, який погодився надати матеріали. Я все покажу», – сказав Мамут.

Мешканці тим часом звернулися до Львівської міської ради з проханням допомогти врегулювати конфлікт.

Нагадаємо, що колишнє керівництво будівельної фірми «Рубікон Груп» підозрюють у шахрайстві із продажем квартир. Йдеться, зокрема, про колишнього директора скандальної будівельної компанії ТзОВ БіК «Рубікон Груп» Тараса Іваня, його бізнес-партнерів Юрія Бобака, Ірину Іваник та власника інвестиційного фонду «Глоріон» Івана Горпинюка. Їх підозрюють у привласненні щонайменше 35 млн грн вкладень інвесторів, які придбали квартири в трьох житлових комплексах, будівництво яких девелоперська компанія почала, але так і не закінчила.