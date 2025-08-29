Наразі на Національному військовому кладовищі є 6000 місць для поховань та 360 місць у колумбарних стінах

У п’ятницю, 29 серпня, у Мархалівці на Київщині офіційно відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Під час відкриття там здійснили перші поховання, повідомив «Укрінформ».

На відкритті кладовища взяв участь президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. 29 серпня відкрили першу частину меморіалу.

«Сьогодні відбулися перші почесні поховання наших полеглих захисників та захисниць з-поміж невідомих осіб. Ви сьогодні бачите пуск першої черги Національного військово-меморіального кладовища, далі продовжується будівництво першої черги і будується вже друга черга. Тут в нас до 6000 місць», – повідомила Калмикова.

Зазначається, що частина місць на кладовищі відведена для тих, хто хоче поховати тут своїх рідних, а інша частина – для полеглих військових, ідентифікація яких триває. Місця поховання тих, особи кого не встановили, будуть пронумеровані.

На кладовищі вже звели колумбарні стіни на 360 місць, де зберігатиметься прах полеглих. На інших етапах будівництва кладовища планують звести більше споруд для зберігання урн із прахом.

За словами Калмикової, уряд планує провести конкурс на створення пам’ятника невідомим захисникам чи захисницям.

До кладовища вже запустили рейсовий автобус із Києва. На першому автобусі приїхав Володимир Зеленський.