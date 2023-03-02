У селі Новолабунь на Хмельниччині 35-річний чоловік обкидав багном сільраду та обматюкав старосту. Після цього чоловік ще й проламав вхідні двері. Навіщо він так зробив та у чому полягав його конфлікт з посадовцем, невідомо, однак встановлено, що злочин чоловік вчинив у стані сп'яніння. Суд постановив арештувати зловмисника на чотири місяці.

Інцидент стався вдень 14 січня в селі Новолабунь Полонської громади. Нетверезий чоловік прийшов до адмінбудівлі Новолабуньського старостинського округу, аби з’ясувати стосунки зі старостою. Кидаючи болотом й гнилими яблуками по вікнах й дверях адмінбудівлі, він нецензурно лаяв посадовця. Наостанок проламав кулаками й ногами вхідні двері. Збитки склали понад 6 тис. гривень.

У вироку немає пояснень чоловіка, навіщо він так вчинив. Про обвинуваченого лише відомо, що він ніде не працює, негативно характеризується за місцем проживання. Крім того, обтяжуючою обставиною стало те, що він вчинив хуліганство у стані алкогольного сп'яніння.

Про вирок Полонського райсуду в цій справі стало відомо в четвер, 2 березня. Йому призначили чотири місяці арешту. «Обвинувачений вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю», – йдеться у повідомлення прес-служби Хмельницького суду.

Додамо, що наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.