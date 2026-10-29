На місці незаконного видобутку торфу утворилося шість ставків

Правоохоронці викрили незаконний видобуток торфу в Шепетівському районі. Учасники схеми завдали державі майже 142 млн грн збитків. Про це у четвер, 29 жовтня, повідомила поліція Хмельницької області.

За версією слідства, незаконну схему організував 38-річний директор приватного підприємства. Не маючи спеціального дозволу на користування надрами, він налагодив повний цикл виробництва торфопродукції – від видобутку сировини до її переробки, фасування та продажу.

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На площі понад 2,6 га у Шепетівському районі незаконно видобули понад 113 тис. м³ торфу, а це майже 57 тис. тонн. Унаслідок цього на земельній ділянці утворилося шість ставків. Торф продавали насипом і в мішках, а покупці розраховувалися готівкою або картками.

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У червні цього року правоохоронці провели 12 обшуків у Хмельницькій та Рівненській областях. Вони оглянули ділянку, де видобували торф, і припинили роботу лінії з його переробки та фасування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи. Екскаватори, навантажувачі й обладнання для переробки та пакування торфу передали на зберігання. Також правоохоронці виявили майже 23 тонни готової продукції та близько 65 тонн сировини.

За результатами експертиз незаконний видобуток торфу завдав державі збитків на майже 142 млн грн.

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливу причетність до незаконного видобутку інших людей.