Смертельна аварія сталася 7 вересня у Камʼянець-Подільському районі

У неділю, 7 вересня, поблизу села Вихрівка Камʼянець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинула 46-річна пасажирка автомобіля ВАЗ. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 7 вересня близько 15:25 на автодорозі сполученням Житомир – Чернівці. За даними слідства, зіткнулися вантажівка з причепом DAF під керуванням 38-річного киянина та автомобіль ВАЗ 21105, за кермом якого перебував 51-річний хмельничанин.

«Внаслідок аварії 46-річна пасажирка автомобіля ВАЗ від отриманих травм померла в автомобілі медиків», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.