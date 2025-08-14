За перевищення повноважень правоохоронцю загрожує до 8 років тюрми

На Хмельниччині поліцейський під час чергування побив затриманого чоловіка, який перебував у кайданках. За скоєне правоохоронцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила 14 серпня пресслужба ДБР.

За даними слідства, інцидент стався у січні 2025 року. Поліцейські переслідували авто, яке пересувалося містом у комендантську годину. Водій відмовився зупинитися, а після блокування легковика намагався втекти. Після затримання на порушника одягнули кайданки.

«За деякий час ще двоє правоохоронців прибули на місце події на підмогу. На той час затриманий вже не чинив опору та не намагався втекти, однак залишався в кайданках. Проте один із поліцейських вирішив “покарати” чоловіка. Службовець наніс йому кілька ударів кулаками по тілу та повалив на землю», – зазначають у ДБР.

За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, поліцейському повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років.