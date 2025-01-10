Хмельницький апеляційний суд виніс вирок колишньому поліцейському Валерію Степанюку за перевищення службових повноважень. Правоохоронець побив причетного до крадіжки жителя села Велика Рішнівка. Через декілька годин після інциденту потерпілий помер. Суд першої інстанції виправдав обвинуваченого, проте після повторного розгляду справи йому призначили чотири роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 6 січня, інцидент трапився 10 січня 2018 року у селі Велика Рішнівка Шепетівського району. Вранці того дня поліцейським надійшов виклик про крадіжку з будинку місцевої мешканки. На місце події приїхала слідчо-оперативна група, у складі якої був старший лейтенант поліції Валерій Степанюк. Заявниця розповіла, що напередодні її односельчанин поцупив з хліва кормові буряки. Крім цього, за словами жінки, чоловік уже раніше забрав у її покійного брата бензопилу, яку не повертає.

Після розмови з потерпілою Валерій Степанюк спільно з іншими поліцейськими поїхав до будинку підозрюваного. Обвинувачений зайшов до літньої кухні чоловіка й почав вимагати повернути бензопилу. За даними слідства, коли мешканець Великої Рішнівки пішов у сарай по інструмент, за ним зайшов поліцейський Валерій Степанюк і зачинив двері.

«Обвинувачений вийшов за межі наданих йому службових повноважень й наніс чоловіку декілька ударів в різні частини тіла кулаками, ногами та спеціальним засобом – резиновою палкою ПР-73», – повідомили у суді.

Внаслідок цього потерпілий отримав легкі травми, зокрема крововиливи шкіри та мʼяких тканин у ділянці сідниць, плеча тощо. Після побиття чоловік повернувся додому, де близько 19:00 помер від ішемічної хвороби серця.

Суд першої інстанції виправдав поліцейського, оскільки прокурори не змогли довести його вину. Проте під час перегляду справи головуюча суддя Хмельницького апеляційного суду Тетяна Топчій визнала Валерія Степанюка винним за ч.2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу) й призначили чотири роки тюрми без права працювати в правоохоронних органах протягом трьох років.

Крім цього, обвинувачений зобовʼязаний сплатити рідним загиблого 80 тис.грн моральної шкоди та компенсувати 62 тис. грн судових витрат.