Львівського патрульного підозрюють у перевищенні службових повноважень під час затримання водія, що їхав містом у комендантську годину. Під час затримання патрульний наклав на його руки кайданки, поклав обличчям до землі й впродовж півтори години бив по голові та всьому тілу. У серпні Личаківський районний суд призначив йому 121 тис. грн застави та відсторонив від роботи в патрульній поліції.

Як вказано в матеріалах справи, що є в розпорядженні ZAXID.NET, підозрюваний служив поліцейським взводу №1 роти №3 батальйону №2 управління патрульної поліції у Львівській області. У ніч із 3 на 4 березня 2022 року поліцейський разом із співробітниками заступив на чергування на блокпост на перехресті вул. Кульпарківської та Перфецького у Львові. Близько півночі поліцейські зупинили автомобіль Renault Scenic за порушення комендантської години. Під час спілкування з водієм поліцейський виявив у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Зі слів поліцейських чоловік поводився агресивно, тому підозрюваний покликав свого колегу та силою його затримав, одягнув кайданки і поклав на землю обличчям до асфальту.

Водій, своєю чергою, повідомив, що їде на залізничний вокзал за дружиною із дитиною, які як біженці їдуть із Києва. Однак поліцейський наказав йому лягти животом до низу і не рухатись. Згодом на місце прибули ТОРівці й один із інспекторів нецензурно вимагав у водія дати пароль від мобільного телефону, аби перевірити його на сепаратизм. Той погодився, за умови, що з нього знімуть кайданки.

Підозрюючи, що затриманий водій може бути диверсантом, інспектор патрульної поліції продовжував утримувати його руками на землі, а поліцейський взводу ТОР одягнув йому на голову капюшон куртки і обмотав голову скотчем. Поліцейські ще кілька разів безуспішно намагалися розблокувати телефон затриманого, після чого патрульний вигнув йому руки за спиною так, що він кричав від болю та повідомляв, що не відчуває рук. Після цього інші поліцейські від затриманого відійшли, а патрульний – залишився.

Після повторного прохання надати пароль до мобільного телефону поліцейський ударив водія в голову, коли той сидів колінами на землі і не опирався його діям. Чоловік продиктував пароль, однак поліцейський повідомив, що він не підходить і близько семи разів вдарив його руками в голову й опустив до землі. Після цього разом із колегою перетягнули побитого водія за автомобіль і залишили лежати на землі.

Водій кілька разів просив допомогти встати, звільнити руки та зняти скотч із очей, аби він міг піти в туалет, однак поліцейські йому відмовляли. Після цього підозрюваний поліцейський ще кілька разів вдарив його по голові, підтягнув куртку вище, оголив тулуб і наказав не спати. Через прохання не бити, поліцейський згодом ще декілька разів ударив його в різні частини тіла та випитував про таблетки, які той перевозив.

За півтори години після затримання патрульний зняв із очей водія скотч, провів огляд на стан спʼяніння через Drager та виявив у його крові 1,08% проміле алкоголю. Після цього патрульний склав на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Після цього із затриманого зняли кайданки. До слова, 1 лютого 2023 року Франківський районний сул Львова суд закрив щодо водія провадження за відсутності складу правопорушення.

За фактом перевищення службових повноважень 31 травня 2024 року поліцейському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 365 ККУ. У червні суд відправив його під варту з правом внесення 60,6 тис. грн застави, які він сплатив 1 липня та вийшов із СІЗО. У серпні, за клопотанням прокуратури, суд збільшив розмір застави до 121 тис. грн. 6 серпня Личаківський райсуд відсторонив патрульного від займаної посади до 30 вересня.