Львівʼянин уник покарання за спробу підпалити поліцейське авто
Євген Бобко розлютився, що поліцейські припаркували автомобіль біля його авто
Франківський районний суд виніс вирок львівʼянину Євгену Бобку, який намагався спалити службовий автомобіль поліції, що був припаркований біля його авто. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, 21 травня ввечері Євген Бобко в дворі одного з житлових кварталів Львова набрав у пластикову каністру бензин, яким облив кузов службового автомобіля Škoda Львівського районного управління поліції №2. Однак він не встиг його підпалити, оскільки його затримали перехожі.
У суді Євген Бобко свою провину визнав і підтвердив обставини справи. За його словами, того вечора він в дворі свого будинку смажив шашлик. У дворі був припаркований його автомобіль ВАЗ-2103 та авто його товаришів. Коли він підійшов до свого автомобіля, то поруч було припарковане авто поліції. Він кілька разів вдарив ногою колесо, щоби спрацювала сигналізація, втім вона так і не спрацювала. Потім він набрав із баку для пального з авто друга бензин, яким облив службове авто. В його кишені була запальничка, якою він планував підпалити автомобіль. Його зупинили сусіди, які викликали поліцію.
Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Василь Кузь визнав Євгена Бобка винним за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 194 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від увʼязнення з іспитовим терміном на 2 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.