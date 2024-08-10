Євген Бобко облив поліцейський автомобіль бензином і намагався підпалити, однак його зупинили сусіди

Франківський районний суд виніс вирок львівʼянину Євгену Бобку, який намагався спалити службовий автомобіль поліції, що був припаркований біля його авто. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, 21 травня ввечері Євген Бобко в дворі одного з житлових кварталів Львова набрав у пластикову каністру бензин, яким облив кузов службового автомобіля Škoda Львівського районного управління поліції №2. Однак він не встиг його підпалити, оскільки його затримали перехожі.

У суді Євген Бобко свою провину визнав і підтвердив обставини справи. За його словами, того вечора він в дворі свого будинку смажив шашлик. У дворі був припаркований його автомобіль ВАЗ-2103 та авто його товаришів. Коли він підійшов до свого автомобіля, то поруч було припарковане авто поліції. Він кілька разів вдарив ногою колесо, щоби спрацювала сигналізація, втім вона так і не спрацювала. Потім він набрав із баку для пального з авто друга бензин, яким облив службове авто. В його кишені була запальничка, якою він планував підпалити автомобіль. Його зупинили сусіди, які викликали поліцію.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Василь Кузь визнав Євгена Бобка винним за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 194 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від увʼязнення з іспитовим терміном на 2 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.