Галицький районний суд виніс вирок поліцейському Олегу С., який зберігав патрони до стрілецької вогнепальної зброї в сейфі в робочому кабінеті. Суд призначив йому півтора року іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у липні 2023 року Олег С. знайшов у приміщенні ГУНП у Львівській області 54 патрони калібру 5,45x39 мм та вирішив їх зберігати без дозволу в сейфі у своєму робочому кабінеті. У серпні 2023 року в його кабінеті слідчі провели обшук і виявили ці патрони, що за висновком експерта відносяться до категорії бойових припасів стрілецької нарізної вогнепальної зброї.

У суді Олег. С. свою провину визнав, підтвердив обставини справи і уклав відповідну угоду з прокуратурою. Однак він не пояснив, чому без дозволу зберігав на роботі бойові патрони.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Олег Юрків визнав Олега С. винним за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) та призначив 3 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання та призначив півтора року іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.