48-річний водій ВАЗ віз у салоні бойовий пістолет

У четвер, 18 липня, на Левандівці у Львові за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили ВАЗ 2108. У 48-річного водія знайшли бойовий пістолет, який він намагався заховати під сидінням.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, водія ВАЗ 2108 зупинили на вул. Моторній в Залізничному районі Львова.

«Під час поверхневої перевірки водій спробував позбутися предмета, схожого на пістолет. Він кинув його під сидіння автомобіля», – зазначили в патрульній поліції.

У водія вилучили стартовий пістолет, перероблений під бойові набої

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявилося, що це стартовий пістолет, перероблений під бойові набої. Магазин був споряджений патронами.

На чоловіка винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Також йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі зброєю.