Святкування Дня прапора в Летичеві 23 серпня

У суботу, 23 серпня, на Хмельниччині під час святкування Дня державного прапора на жінку впав цивільний безпілотник. Її з пораненням госпіталізували, повідомили «Суспільному» в Летичівській багатопрофільній лікарні 24 серпня.

Інцидент стався у селищі Летичів Хмельницької області, під час урочистостей до Дня прапора. На жінку, яка перебувала на святкуванні, впав цивільний дрон.

За даними лікарів, постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні з переломом ключиці та рваною раною плеча. Після надання необхідної медичної допомоги її перенаправили до Хмельницької обласної лікарні.

В обласній лікарні повідомили, що жінка перебуває у травматологічному відділенні у стані середньої тяжкості.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила, що ща фактом падіння дрона на жінку відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 281 ККУ (порушення правил повітряних польотів, яке спричинило тілесні ушкодження потерпілому). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років. Триває слідство.

У пресслужбі Летичівської селищної ради коментувати ситуацію відмовилися.