ВЕС побудують на території Солобковецької громади

На території Солобковецької громади Хмельницької області розпочали підготовчі роботи з будівництва вітрової електростанції (ВЕС) загальною потужністю 57 МВт. За сприятливих умов її планують ввести в експлуатацію до кінця 2026 року. Про це ZAXID.NET розповів один із керівників проєкту Володимир Кришталовський.

«Закінчується проєктування ВЕС, наступний етап – замовлення турбін та іншого обладнання для початку будівельних робіт. Інвестори обрали саме Солобковецьку громаду через розуміння місцевої громади, вдале географічне розташування – вона має висоту 320-350 метрів над рівнем моря. Окрім хорошого вітру, там також є вільна потужність для забезпечення нових приєднань», – зазначив Володимир Кришталовський.

За інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, будівництво вітрової електростанції сприятиме створенню 30 нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень, розвитку інфраструктури завдяки облаштуванню технологічних доріг і прокладанню кабельних ліній.

Загальний розмір інвестицій у проєкт складає 85 млн євро. Володимир Кришталовський зауважив, що у майбутньому отриману енергію від ВЕС планують відпускати в обʼєднану енергосистему країни через мережі «Хмельницькобленерго», а тоді – продавати за ринковими умовами.

Додамо, що на території Летичівської громади Хмельницької області збудували дві вітрові електростанції загальною потужністю 4 МВт. Загальна вартість проєкту склала 110 млн грн. За прогнозами, річна генерація вітропарку має скласти близько 9 млн кВт.