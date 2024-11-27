ВЕС побудували на території Летичівської громади

На території Летичівської громади Хмельницької області триває будівництво двох вітрових електростанцій загальною потужністю 4 МВт. В експлуатацію їх планують ввести до січня 2025 року. Про це ZAXID.NET розповів один з інвесторів проєкту, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, документальну підготовку до зведення вітропарку розпочали ще до повномасштабного вторнення. Через війну роботи призупинили й продовжили восени 2023 року. Відтак, земельну ділянку забетонували, а тоді встановили привезене з-за кордону обладнання.

«Енергія від вітрових електростанцій буде відпускатися в обʼєднану енергосистему країни через мережі “Укренерго”, чим покращить якість, надійність і стабільність її споживання безпосередньо у регіоні. Далі електроенергію продаватимуть за ринковими умовами», – зазначив інвестор.

Загальна вартість проєкту – 110 млн грн. Для його реалізації інвестори вклали власні гроші, а також скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

«АТ “Полтава-Банк” профінансував проєкт приблизно на 20% під державну програму, решта – гроші приватних інвесторів», – додав інвестор.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав у Facebook, що майбутній вітропарк складатиметься із двох вітрогенераторних установок марки Vestas V80 потужністю по 2 МВт кожна. Прогнозована річна генерація складе близько 9 млн кВт.

Додамо, що у Тернопільській області до кінця 2024 року в експлуатацію введуть пʼять вітрових електростанцій. Проте там відпуск електроенергії планується в об’єднану енергетичну систему за «зеленим» тарифом.