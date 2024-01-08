Автомобіль Kia Ceed, за кермом якого перебувала 40-річна водійка

На Хмельниччині сталась аварія, внаслідок якої загинула 40-річна водійка та травмувались троє людей. Зокрема, постраждали двоє малолітніх доньок загиблої, їх доправили у реанімацію.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 17:00 у неділю, 7 січня, на трасі Житомир – Чернівці в межах села Гаврилівці (село за 4 км від адмінмежі Хмельницької та Чернівецької областей).

«Сталось зіткнення між автомобілем Kia Ceed під керуванням 40-річної жительки Чернівців та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz, яким керував 60-річний мешканець Тернопільщини. Внаслідок аварії водійка Kia від отриманих травм загинула на місці події», – йдеться у повідомленні.

Двоє її дев’ятирічних доньок отримали травми, їх госпіталізували до реанімаційного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні. Також внаслідок ДТП травмувалась 36-річна пасажирка мікроавтобуса, щоправда, у неї легкі травми, тож її відпустили додому без госпіталізації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.