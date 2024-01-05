Jeep Grand Cherokee з'їхав у кювет і перекинувся на дах

На Хмельниччині п’яний 32-річний водій спричинив аварію, внаслідок якої загинув чоловік і ще троє отримали травми. Постраждав і сам водій, наразі він перебуває у лікарні під конвоєм.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась у четвер, 4 січня, близько 15:50 поблизу села Лісова Волиця на Красилівщині (орієнтовно за 22 км від Старокостянтинова).

«32-річний житель села Великі Орлинці, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 36-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Водій та ще троє пасажирів – 32-річний чоловік та двоє неповнолітніх 15 та 17 років – отримали травми. Їх госпіталізували до Старокостянтинівської лікарні.

Водій пройшов тест на драгері, який показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у шість разів. Чоловіка затримали, наразі він перебуває під конвоєм у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за. 3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть). Водієві загрожує до десяти років ув’язнення.