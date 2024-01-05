На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного підлітка. Чоловік за кермом службового авто ВАЗ-21230 наїхав на хлопця, який йшов у попутному напрямку. Слідство не розголошує, у якому саме підрозділі працює чоловік, однак, з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про прикордонника.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, аварія сталась близько 20:00 у селі Пульмо Ковельського району, на вулиці Незалежності. «Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

У коментарі «Район.Шацьк» староста села Оксана Тумік розповіла, що 14-річний хлопець повертався із молодшою сестрою додому. Вони проводили ввечері подружку додому. Як розповіла сестра, автомобіль їхав дуже швидко. Очевидці також розповідали, що водій був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.