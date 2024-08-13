Водій не врахував дорожньої обстановки та з'їхав з дороги

Вранці 13 серпня поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської громади пасажирський автобус перекинувся у кювет. Від отриманих травм загинули дві людини – 12-річна дівчинка та вчителька. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Аварія на трасі Н-03 сполученням Житомир – Чернівці сталася близько 07:45. За даними слідства, водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих із селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

«За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Загалом в автобусі перебували 23 людини: 19 дітей, двоє супроводжуючих дорослих та два водії», – зазначають правоохоронці.

У результаті ДТП смертельні травми отримали 12-річна дівчинка та вчителька, вік якої наразі встановлюють.

«21 людину госпіталізували, їхніх стан наразі оцінюють медики. На місці події працює слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Хмельницькій області», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції Хмельниччини.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.