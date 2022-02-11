Понад сотня медпрацівників на Хмельниччині не захотіли вакцинуватися

У Хмельницькій області через відсутність щеплення проти Covid-19 від роботи відсторонили 11 лікарів, 24 медсестри, 7 адмінпрацівників та 61 працівника господарчих підрозділів. Як повідомив перший заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін відсторонені будуть негайно поновлені, якщо зроблять хоча б одне щеплення.

«Згідно із наказом МОЗ України, з 31 січня було розширено перелік категорій працівників, які підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19. Працівники, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, відсторонюються від роботи без збереження заробітної плати (окрім осіб, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього)», - відзначив чиновник.

Наразі обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала органам місцевого самоврядування переводити на дистанційне навчання школи. Станом на 10 лютого на дистанційне навчання повністю перейшли 403 заклади загальної середньої освіти, ще у 48 закладах дистанційно навчаються 5-11 класи. Також повністю призупинили навчальний процес 149 закладів дошкільної освіти.

З 11 лютого Хмельниччина перейшла в червону зону епіднебезпеки. Тут діють відповідні обмеження, зокрема, заборона роботи закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, роботи розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл, робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів, робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки. Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, «зеленого» Covid-сертифікату.