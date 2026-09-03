На одному з підприємств загорілася вантажівка, на іншому – складське приміщення

У ніч проти четверга, 3 вересня, росіяни атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Працювала протиповітряна оборона. Через падіння уламків на території двох підприємств виникли пожежі, постраждав водій вантажівки. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, сили ППО знищили та подавили два російські безпілотники. Уламки одного з них впали на території підприємства у Хмельницькому районі. Там загорілася вантажівка. Площа пожежі становила 40 м², її ліквідували рятувальники.

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«На жаль, постраждав водій вантажівки. Він отримав уламкові поранення спини та плеча. Чоловікові надали медичну допомогу, його стан задовільний», – зазначив Сергій Тюрін.

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Під час іншої атаки загорілося складське приміщення одного з підприємств області. Площа пожежі становила 200 м². Рятувальники ліквідували займання.

Інформації про інших постраждалих наразі немає.