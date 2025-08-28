Водій автобуса загинув на місці

У ніч на четвер, 28 серпня, у Кіровоградській області сталося ДТП за участі мікроавтобуса та автобуса. Через зіткнення загинули шестеро людей, серед яких дитина, ще шестеро зазнали поранень, повідомили у пресслужбах поліції Кіровоградської області та ДСНС.

Аварія сталася приблизно о 02:00 28 серпня біля села Розсохуватка на трасі М-30 зі сполученням «Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине». За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися мікроавтобус Мercedes-Benz Sprinter, яким керував 22-річний водій, та автобусом MAN, яким керував 32-річний чоловік.

«У результаті автопригоди водій автобуса МAN та п'ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, серед яких дитина, загинули на місці. Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми, їх доправлено до медичного закладу», – повідомили у пресслужбі поліції Кіровоградщини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення ПДР чи експлуатації транспорту). Наразі триває досудове розслідування.