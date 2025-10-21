На Київщині у кювет злетіло авто, яким керував 15-річний хлопець

У Бучанському районі Київської області сталась смертельна ДТП за участі 15-річного водія Opel Vectra. Внаслідок аварії загинув неповнолітній хлопець. Про це у вівторок, 21 жовтня, повідомила пресслужба Нацполіції.

Аварія трапилась у селі Мигалки. Попередньо правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець, який перебував за кермом Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП на місці події загинув 14-річний пасажир авто, ще шестеро неповнолітніх отримали травми – їх госпіталізували до лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Додамо, що 15-річний водій Opel Vectra напевно не мав водійського посвідчення. Оскільки в Україні керувати легковим автомобілем можна лише з 18 років.

Нагадаємо, у липні 2025 року патрульні поліцейські Львова зупинили автомобіль Volkswagen, який порушив правила дорожнього руху. За кермом авто перебував 15-річний підліток. Мати, яка дозволила хлопцю сісти за кермо, оштрафували.