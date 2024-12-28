На Київщині 32-річний чоловік застрелив орендодавця, після чого втік на його авто у Рівненську область. Порушника розшукали та затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Як повідомила 28 грудня пресслужба поліції Київської області, житель села Пухівка Броварського району виявив у дворі тіло 62-річного знайомого без ознак життя. Слідчі зʼясували, що напередодні у потерпілого виник конфлікт із 32-річним орендарем. Тоді підозрюваний близько пʼяти разів вистрілив у голову, шию та грудну клітку пенсіонера, а після скоєного викрав з гаража автомобіль загиблого та поїхав у невідомому напрямку.

«Під час розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили місцеперебування 32-річного уродженця Рівненщини та затримали його. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначають у поліції.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства, незаконного носіння вогнепальної зброї та незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років тюрми.