Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі

У Запоріжжі правоохоронці затримали жінку, яка найняла кілера для вбивства її колишнього чоловіка, його брата та матері. Щоб врятувати родину та затримати зловмисницю, правоохоронці інсценували вбивство. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, що на думку жінки, вона невдало розлучилася із чоловіком – військовим, звільненим з ЗСУ через важке поранення. Щоб привласнити гроші ексчоловіка, жінка найняла кілера. Вбивця, за задумом затриманої, мав ліквідувати чоловіка та його рідних, які б могли претендувати на статки. Для підготовки вона заплатила виконавцю 1,6 тис. доларів та 8 тис. грн.

«Жінка проінформувала кілера щодо адреси проживання, маршрутів пересування містом, а також місця, де він зберігає 30 млн грн готівкою. Половину від цієї суми пообіцяла заплатити за виконану послугу», – повідомили у Офісі генпрокурора.

Правоохоронці дізналися про плани жінки та залучили кілера до співпраці. Потім поліцейські інсценували вбивство чоловіка та його брата. Кілер повідомив замовниці про ліквідацію чоловіків та надіслав фото нібито з місця злочину.

«Жінка, впевнившись у частковому виконанні замовлення, зустрілася з кілером та заплатила частину обіцяної суми. За підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР та КОРД її одразу затримали», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Затриманій оголосили про підозри у підготовці умисного вбивства двох і більше людей та підготовці розбійного нападу. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під вартою.