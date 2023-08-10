Сину колишнього нардепа загрожує довічне ув'язнення

На Вінниччині співробітники Державного бюро розслідування затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради, який готував замах на вбивство на чинного депутата цієї міськради. Чоловік хотів вбити посадовця для свого батька, з яким той мав конфлікти, повідомили у прес-службах Офісу Генпрокурора та ДБР у четвер, 10 серпня.

За даними ZAXID.NET, йдеться про колишнього депутата Жмеринської міськради від забороненої партії ОПЗЖ, 31-річного Віктора Жеребнюка. Він є сином народного депутата Верховної Ради VII скликання, 51-річного Віктора Жеребнюка, який висувався у 2012 році від «Партії регіонів», а також був міським головою Жмеринки у 1998-2002 та 2006-2010 роках. До слова, Жеребнюк-старший, перебуваючи у парламенті, проголосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року, які криміналізували опозицію та громадянське суспільство.

Віктор Жеребнюк (зліва) та його батько Віктор Жеребнюк (справа)

Перед повномасштабним вторгненням Жеребнюк-старший мав посаду місцевого депутата від забороненої партії ОПЗЖ, а після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Його син Віктор та дочка Ганна нещодавно склали депутатські мандати після ліквідації ОПЗЖ.

«У 2023 році між батьком підозрюваного та місцевим депутатом виник конфлікт з приводу продовження строку дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок, а також позбавлення батька повноважень депутата місцевої ради. Підозрюваний вирішив «допомогти» батьку у вирішенні його бізнесових питань та організував вбивство цього депутата місцевої ради», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, Жеребнюк-молодший знайшов посередників та доручив їм вбити депутата, коли він поїде в Київ. За роботу екс-депутат пообіцяв заплатити їм 8500 доларів.

«У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора», – повідомили правоохоронці.

В авто та за місцем проживання депутата та його спільників провели обшуки, вилучивши зброю, гроші та інші речові докази. Віктору Жеребнюку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ (організація замаху на вбивство). Сину нардепа загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі встановлюється можлива участь у замаху Жеребнюка-старшого, який втік за кордон.