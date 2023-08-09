Андрій Холодов не повернувся в Україну після виїзду в січні

У середу, 9 серпня, Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Холодова. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За постанову №9575 «Про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Холодова А.І.» проголосували 308 нардепів.

«Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Припинити достроково повноваження народного депутата України Холодова Андрія Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», – йдеться у постанові. Станом на зараз у Раді залишилося 403 нардепи.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України в січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. Наразі, за даними журналістів, Холодов перебуває з родиною на Кіпрі, де має нерухомість. З України нардеп виїхав через пропускний пункт із Румунією.

До слова, з нардепом також пов'язаний тютюновий скандал – у 2019 році у Холодова, автора законопроекту щодо подорожчання сигарет, знайшли сигаретний бізнес. За цим фактом проти нардепа НАБУ відкрило кримінальне провадження, яке, втім, не повпливало на його депутатську діяльність.