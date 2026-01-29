Командиру загрожує до дестяти років увʼязнення

Держане бюро розслідувань викрило на Київщині командира частини, який регулярно отримував хабарі від підлеглих бійців. Про це у четвер, 29 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановили правоохоронці, офіцер протягом 2023 року отримав від девʼяти підлеглих бійців 14 хабарів. За гроші командир дозволяв військовим неофіційно залишити місце служби та виїхати за межі Київської області. Встановлено, що хабарі військові переказували на банківську картку командира.

«Фактично посадовець використав своє службове становище для особистого збагачення, тиснучи на підлеглих та ставлячи їх у залежне становище», – йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР викрило командира та оголосило йому підозру у вимаганні та одержанні хабарів у великих розмірах (ч. 1 та ч. 3 ст. 368 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна. Водночас девʼятьом підлеглим офіцера інкримінують надання неправомірної вигоди (ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України). Бійцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 січня ДБР та Офіс генпрокурора повідомив про викриття екскомандира 60 бригади Андрія Бородіна на крадіжці 47 млн грн на оборонних закупівлях.