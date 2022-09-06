Злочинна група вкрала з підприємств на Київщині й Вінниччині майна на суму понад 12 млн грн

Поліція затримала в Київській області організоване злочинне угруповання з п’ятьох учасників, яке займалося викраденням майна з підприємств у Київській і Вінницькій областях. З липня до вересня вони вкрали майна з підприємств на 12 млн грн. Затримали учасників злочинної групи 3 вересня, але поліція повідомила про це 6 вересня.

Бандити працювали виключно вночі. Зловмисники ретельно пропрацьовували кожен свій крок, проводили так звану розвідувальну роботу щодо наявності на підприємствах охорони і камер відеоспостереження.

«Оперативники та слідчі зібрали докази причетності угруповання до скоєння упродовж липня-вересня кількох “нальотів” на підприємства Київської та Вінницької областей, з яких винесли майна та грошей на загальну суму понад 12 млн грн», – сказано в повідомленні.

Відомо, що групу організував житель Київської області, якого раніше судили за різні злочини. У 2019 році, вийшовши з в’язниці, він організував діяльність банди, яка спеціалізувалася на розбійних нападах. У 2020 році поліцейські затримали всіх її учасників. Тоді лідер банди вніс майже мільйон гривень застави та вийшов на волю. Наразі він є підсудним у цій справі.

У 2022 році чоловік організував діяльність ще одного угруповання, яке займалося крадіжками майна з підприємств. До її складу увійшло загалом п’ятеро учасників, деякі з них – з кримінальним минулим. Поліцейські стверджують, що документували їхню діяльність і 3 вересня затримали учасників угруповання разом з організатором після скоєння чергової крадіжки.

Також поліцейські провели обшуки в помешканнях учасників злочинної групи й вилучили зброю та знаряддя вчинення злочину, а також гроші, вкрадені з підприємств.

Суд вже арештував учасників групи з правом внести кожному по 12,9 млн грн застави.