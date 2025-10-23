Дівчинка розповіла про насилля поліції

Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури, у четвер, 23 жовтня передали до суду справу щодо жінки, яка знала про насильство над своєю малолітньою донькою, приховувала злочин і робила інтимні фото дівчинки.

За даними прокуратури, родина мешкала у Вишгородському районі. Обоє дорослих не працювали офіційно та не перебували на обліку в соціальних службах. Протягом кількох місяців співмешканець систематично ґвалтував дитину, а мати змушувала її мовчати, залякувала та виконувала вказівки чоловіка.

Крім того, жінка робила інтимні фотографії дитини та передавала їх співмешканцю для задоволення його сексуальних потреб.

Про злочин стало відомо, коли чоловік побив жінку, і вона звернулася до поліції. Тоді дівчинка розповіла поліції, що її ґвалтують.

Обох дорослих взято під варту. Їхні дії кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітньої дитини, вчинене групою осіб. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні.