Львівські прикордонники затримали активіста «Руху нових сил» на контрабанді 150 кг бурштину

СуспільствоНазарій Тузяк, 23 березня13441

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Львівські прикордонники затримали активіста «Руху нових сил» на контрабанді 150 кг бурштину
фото Держприкордонслужби
Бурштин виявили у поліетиленових пакетах над сидінням водія

У пункті пропуску «Смільниця» прикордонники Мостиського загону затримали мешканця Львівської області, який намагався провезти майже 150 кг бурштину. За інформацією «Інтерфакс-Україна», затриманим за контрабанду бурштину є активіст «Руху нових сил» Саакашвілі зі Старого Самбора Микола Кулик.

У оприлюдненому 23 березня ввечері офіційному повідомленні Держприкордонслужби вказано, що бурштин виявили у саморобному люку над сидінням водія.

«Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія. Керував мікроавтобусом «Мерседес» житель Львівщини. У автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином, вага кожного з них – близько шести-семи кілограмів», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Згодом у ДФС Львівської області уточнили, що на кордоні вилучили близько 148 кг бурштину. Каміння та автомобіль вилучили. Вартість вилученого бурштину не повідомляють, однак, за попередніми даними йдеться про більш, ніж 2 млн грн.

Прикордонники не оприлюднюють більше жодних деталей, однак «Інтерфакс-Україна», посилаючись на власні джерела у Держприкордонслужбі, повідомляє, що затриманим на кордоні з Польщею мешканцем області є активіст «Руху нових сил» 37-річний Микола Кулик.

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