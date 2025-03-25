19-річний затриманий вже раніше мав проблеми з законом

У понеділок, 24 березня, у місті Шептицький на Львівщині поліцейські затримали 19-річного зловмисника, який під час конфлікту вистрелив у коліно 24-річному міцевому мешканцю.

За даними поліції Львівщини, близько 20:20 у під’їзді одного з багатоквартирних будинків на вул. Набережній у місті Шептицький 19-річний хлопець під час конфлікту вистрелив у 24-річного місцевого жителя з невідомої зброї, після чого втік. У поліції зазначають, що обоє були між собою візуально знайомі. В подальшому медики діагностували у потерпілого «рвану рану лівого колінного суглобу».

Поліцейські розшукали та затримали втікача – 19-річного мешканця райцентру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. З’ясувалося, що він стріляв з пристрою для відстрілу гумових куль.

Затриманому повідомили про підозру в хуліганстві (ч.4 ст.296 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.