ДТП трапилася поблизу села Тростянець Золочівського району

У неділю, 12 жовтня, на Львівщині внаслідок ДТП загинув 54-річний мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 09:52 поблизу села Тростянець Золочівського району. 54-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Shineray 250, рухаючись по заокругленій ділянці дороги, поза межами населеного пункту, не впорався з керуванням, виїхав на праву сторону у кювет та перекинувся.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.