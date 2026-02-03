Через занедбані умови проживання вилучили усіх дітей

На Львівщині із багатодітної сімʼї вилучили сім дітей через неналежний догляд батьків. Наймолодший шестимісячний хлопчик набув туберкульоз, а його дворічний брат вилив на себе окріп. Про це повідомила прокуратура Львівщини, у вівторок, 3 лютого.

Наприкінці січня до лікарні у Львові потрапив шестимісячний хлопчик у важкому стані зі судомами. У нього діагностували грип А та набутий туберкульоз. За даними прокуратури, хвороби виникли через недостатній догляд батьків. У прокуратурі відмовилися назвати, де проживає багатодітна сімʼя, проте з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про село Бабії Добросинсько-Магерівської територіальної громади.

Через кілька днів до лікарні привезли його дворічного брата з опіками тіла, зокрема голови, вуха та ока. Дитина вилила на себе окріп, поки мати була з молодшим сином у лікарні, а батько – вдома. Старші діти покликали на допомогу сусідку, яка викликала медиків.

Наразі обидва хлопчики перебувають у львівській лікарні святого Миколая – один у реанімації, другий у хірургії.

Матері повідомили про підозру через неналежний догляд дітей, що спричинив тяжкі наслідки. Питання щодо батька вирішуватимуть після експертиз. Також перевірятимуть дії соціальних служб, які мали наглядати за сім’єю.

Через занедбані умови проживання прокурори та поліція вирішили вилучити із сімʼї усіх дітей.