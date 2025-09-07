Сховок з технікою виявили за допомогою спеціального сканера

Львівські митники в пункті пропуску «Краківець – Корчова» на кордоні з Польщею виявили контрабанду техніки на 5 млн грн. Про це в суботу, 6 вересня, повідомила пресслужба Львівської митниці.

«Під час огляду мікроавтобуса Peugeot Boxer митники виявили два таємних сховки, нашпигованих iPad, Samsung та мобільними телефонами Google, Redmi, Galaxy. Всього – 320 одиниць техніки на суму близько 5 млн грн», – ідеться в повідомленні.

42-річний мешканець Львівщини повертався в Україну порожнім мікроавтобусом і вказав у декларації, що переміщує лише особисті речі, що викликало підозри у митників.

Сканування транспорту виявило, що в авто було два сховки: дин з них, зі звукоізоляцією, за задньою стінкою кабіни, другий – під обтічним крилом над кабіною.

«Телефони у сховок невідомі поміщали через невеличкий отвір, який потім щільно «зашили». Але за допомогою «болгарки» митники знайшли доступ до тайників і вийняли звідти 279 мобілок та 41 планшет», – розповіли у Львівській митниці.

Львівської митниці

За даним фактом складно протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ. Також тимчасово – до розгляду справи в суді – вилучено автомобіль.