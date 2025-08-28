Серед версій поліція розглядає і самогубство

На Львівщині поліцейські розслідують смерть військовослужбовця, який служив за контрактом. Його тіло із простреленою головою знайшли на території військової частини. Поліція відкрила справу за статтею про умисне вбивство.

Як вказано в ухвалі Самбірського міськрайонного суду, випадок трапився 14 серпня 2025 року. У приміщенні містечка службових собак на території військової частини виявили тіло військовослужбовця-контрактника із вогнепальним пораненням у голову.

Поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 115 ККУ. У межах провадження суд арештував особисті речі, знайдені при ньому, зокрема телефон, автомат із набоями, магазин до автомата. Вони слугують доказами ймовірного злочину.

За даними сайту Lviv.media, серед версій, які ще розглядає слідство, є і самогубство.