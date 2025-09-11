Шахрай, з яким бродівчанка познайомилася в інтернеті, видурив у неї понад 372 тис. грн з лютого по липень. Бродівський районний суд Львівської області почав розгляд справи.

За матеріалами справи, у Золочівське відділення поліції 8 липня мешканка Бродів звернулася із заявою про те, що її ошукали на понад 372 тис. грн. За словами жінки, вона познайомилася з чоловіком-бізнесменом в інтернеті на початку лютого 2025 року, а незабаром зустрілася з ним у Бродах, і в них швидко завʼязалися романтичні стосунки. З лютого чоловік попросив надсилати йому гроші, щоб закрити борги перед податковою, пояснюючи, що в нього два магазини автозапчастин у Луцьку. Він навіть показав обраниці фото магазинів, і жінка вперше переказала йому 12 тис. грн. Згодом чоловік розповів, що він ФОП 2 групи, і має борг на 506 тис. грн перед податковою, підтвердивши це скриншотами квитанцій. Він також обґрунтував, що саме заборгованості є перешкодою для їхнього спільного життя, і допоки він не розвʼяже фінансові проблеми, то вони не зможуть переїхати до його новопридбаного триповерхового будинку, де він якраз робить ремонт.

Жінка надсилала йому гроші, а чоловік їй показував квитанції про погашення боргу. Проте згодом він почав говорити, що певна сума для виплати заборгованості є терміновою, оскільки через невиплати заблокують його банківські картки. Чоловік запевнив, що всі позичені гроші поверне жінці. Він показував, що на його рахунках понад 1,5 млн грн, а також надсилав фото проєкту кухні, який він замовив для ремонту у їхній майбутній будинок.

Шахрай навіть просив обраницю оплачувати йому дорогу з Луцька, хоч він мешкав у селі Гаї-Дітковецькі – за 9 км від Бродів. Також він просив гроші на візити до лікарів та хабарі для лікарів, щоб, за словами чоловіка, його дані не передали до військкомату. Проте оригінальних документів свого обранця жінка не бачила.

Вона ще зробила кілька грошових переказів, а згодом її обранець повідомив, що купив ділянку біля озера в Шацьку, проте йому потрібно було негайно виплатити відсотки за купівлю – 2000 євро. Жінка сплатила цю суму, а потім ще окремими переказами надіслала понад 25 тис. грн, а також на прохання чоловіка взяла мікрозайми у 28 банках та відкрила кредитні ліміти.

Загалом сума перерохаваних грошей шахраю становить 372 436 грн на невідомі рахунки. Слідство встановлює обставини справи.