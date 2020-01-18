На Львівщині солдат отримав 5 років тюрми за смертельний постріл у товариша

Солдат вистерлив у свого колегу з автомата Калашникова

Яворівський районний суд на 5 років позбавив волі солдата, який з необережності застрелив свого товариша з автомата Калашникова на території військової частини на Львівщині. Таке рішення суд виніс під час засідання 13 січня.

Інцидент трапився 9 червня минулого року на території військової частини А0998 в Яворові. Військовослужбовець Сергій Б., який родом з Дніпропетровської області, вистрілив з автомата Калашникова в іншого солдата.

Як встановило слідство, чоловік думав, що зброя розряжена. Він навів автомат на свого товариша по службі і вистрелив йому в живіт. Внаслідок отриманої травми військовий одразу помер.

У суді Сергій Б. повністю визнав свю провину і пояснив, що увечері 9 червня перебував в наряді у парку бойових машин. За словами Сергія Б., він вважав, що його автомат – розряджений, тому жартома направив його на свого товариша і випадково натиснув на спусковий курок. Він також заявив, що дружив з загиблим солдатом.

Суддя Ірина Карпин, яка розглядала цю справу, визнала Сергія Б. винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. Сергію Б. призначили 5 років позбавлення волі, термін покарання буде рахуватись з 11 червня 2019 року. Також Сергій Б. має сплатити 10,5 тис. грн за проведені у цій справі експертизи.

Зазначимо, що цей вирок не набув законної сили, і протягом 30 днів Сергій Б. може оскаржити його в апеляції.