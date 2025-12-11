На Львівщині суд оштрафував сержанта за побиття підлеглого напідпитку
Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Плав’є, сержанту ЗСУ Ігорю З. за побиття підлеглого під час несення служби. Чоловіка визнали винним у заподіянні легкого тілесного ушкодження та покарали штрафом у розмірі 850 грн.
За матеріалами справи, мобілізований на військову службу у квітні 2023 року Ігор З. згодом був призначений командиром міномета. 19 листопада 2025 року сержант, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час словесного конфлікту завдав ударів підлеглому кулаками в голову та ногами по тілу.
У результаті потерпілий отримав забійно-рвану рану чола, синці та крововиливи на обличчі та ногах. Експерти кваліфікували тілесні ушкодження як легкі.
Під час досудового розслідування обвинувачений свою вину визнав.
Суддя Василь Бораковський визнав сержанта винним у заподіянні легкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 125 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 850 грн. Вирок ще може бути оскаржений.