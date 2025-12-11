Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Плав’є, сержанту ЗСУ Ігорю З. за побиття підлеглого під час несення служби. Чоловіка визнали винним у заподіянні легкого тілесного ушкодження та покарали штрафом у розмірі 850 грн.

За матеріалами справи, мобілізований на військову службу у квітні 2023 року Ігор З. згодом був призначений командиром міномета. 19 листопада 2025 року сержант, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час словесного конфлікту завдав ударів підлеглому кулаками в голову та ногами по тілу.

У результаті потерпілий отримав забійно-рвану рану чола, синці та крововиливи на обличчі та ногах. Експерти кваліфікували тілесні ушкодження як легкі.

Під час досудового розслідування обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Василь Бораковський визнав сержанта винним у заподіянні легкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 125 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 850 грн. Вирок ще може бути оскаржений.