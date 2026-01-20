Впродовж двох років військовий поширював інформацію у вайбері про дати і місце пересування військовослужбовців ТЦК та СП

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок ветерану, який адміністрував вайбер-групу про місця роздачі повісток на Львівщині. Військовий добровільно мобілізувався у 2022 році. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, Олександр Б. у березні 2022 року добровільно мобілізувався до ЗСУ, де брав участь у боях у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Наприкінці березня цього ж року військовий отримав важке осколкове поранення у місті Попасна Луганської області, де після лікування продовжив службу. На початку липня 2024 року військовий залишив службу, через поранення він отримав інвалідність ІІІ групи.

Зазначається, що наприкінці 2022 року Олександр Б. став адміністратором групи «Поліція Рожанки» у вайбері. Рожанка – село у Славській ТГ. Обвинувачений з 7 січня 2023 до 24 липня 2025 року розповсюджував у вайбер-групі інформацію про пересування військовослужбовців ТЦК та СП у своїй громаді.

У згаданому чаті Олександр Б. публікував повідомлення, отримані в результаті особистого спостереження, а також з інших інтернет-джерел, такого змісту: «Де поліція, хто знає?», «Сині зелені Гребенів в сторону Тухлі», «Тухля, переїзд один екіпаж синіх» тощо.

Загалом вайбер-спільнота у листопаді 2025 року налічувала понад тисячу учасників, і щодня там публікувалося від 3 до 10 повідомлень з інформацією про час та місце вручення повісток військовослужбовцями районного ТЦК.

На суді військовий Олександр Б. визнав свою вину повністю та попросив суворо його не карати.

Суддя Андрій Брона визнав Олександра Б. винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, проте звільнив від основного покарання й призначив один рік іспитового строку. Вирок ще може бути оскаржений.