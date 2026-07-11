Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок військовому, який самовільно залишив місце служби та під час СЗЧ вкрав мобільний телефон у пенсіонерки. Суд призначив йому 5 років та 1 місяць тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, уродженець Донеччини Ростислав М. 11 вересня 2025 року втік із пункту дислокації військової частини і ухилявся від проходження військової служби близько семи місяців. За цей час солдат вчинив також крадіжку в Бориславі. Він запропонував пенсіонерці понести її сумку, звідки вкрав мобільний телефон Samsung Galaxy A24.

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Поліцейські затримали Ростислава М. у квітні 2026 року. Щодо нього порушили дві кримінальні справи: через СЗЧ та крадіжку. У суді Ростислав М. визнав свою провину та додав, що вкрадений телефон він здав у ломбард, зараз телефон уже повернули потерпілій.

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Цю справу розглянула суддя Олеся Нагірна, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Обставиною, що обтяжує, є вчинення злочину щодо людини похилого віку, рецидив злочинів.

Суддя визнала обвинуваченого винним у кримінальних правопорушеннях та призначила покарання – 5 років та 1 місяць ув’язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання у квітні 2026 року. Вирок ще можна оскаржити.