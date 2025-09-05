Вбивство військовослужбовця сталося через порушення правил поводження зі зброєю

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок заступнику командира з морально-психологічного забезпечення роти зв’язку та радіотехнічного забезпечення військової частини з Львівщини, старшому лейтенанту Олегові С., який з необережності застрелив військовослужбовця на позиції у селі Ков’ярі поблизу Львова. Винуватцю присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, інцидент трапився на початку повномасштабної війни 19 березня 2022 року на трасі Київ-Чоп у селі Ков’ярі. Близько 15:00 дня старший лейтенант Олег С., контрактник, тримаючи в руках автомат АК-74 з приєднаним магазином, спорядженим набоями калібру 5,45мм, випадково перевів запобіжник у бойове положення, відвів затвор, дослав патрон у патронник автомата, після чого відбулися два постріли.

У результаті порушення правил поводження зі зброєю молодший сержант, який на момент пострілу бу одягнутий в бронежилет та сидів ліворуч від заступника командира роти, отримав поранення в живіт та помер.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину заперечив. Він заявив, що не порушував правил поводження зі зброєю, автомат не тримав та не натискав на спусковий гачок. Пояснив, що не розуміє як відбулись ці постріли, що спричинили поранення. Водночас Олег С. вказав, що не виключає, що міг бути причетним до пострілу.

За словами обвинуваченого, він залишив автомат потерпілому та відійшов за зупинку за природніми потребами. Пізніше повернувся та взяв зброю від потерпілого, при цьому не побачив положення запобіжника. У момент передачі автомата відбулися постріли.

Суддя Наталія Добош визнала заступника командира роби винним у порушенні правил поводження зі зброєю (ч.2. ст. 414 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду Олега С. звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.