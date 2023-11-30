Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Рівненської області Олександру Кравчуку, який підробив документи про опіку, щоб виїхати за кордон. Суд оштрафував його на 17 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, 25-річний Олександр Кравчук працює програмістом у ІТ-компанії Evo. Через посередників він виготовив документи, завірені виконавчим комітетом Саксаганської районної ради, що нібито підтверджують, що з 2020 року він є опікуном неповнолітнього хлопця, який позбавлений батьківського піклування. При цьому, насправді такі документи виконком не видавав й ніякого стосунку до дитини Олександр Кравчук не має.

14 жовтня із підробленим документом айтівець хотів незаконно виїхати з України через пункт пропуску Угринів – Долгобичів. Однак прикордонники виявили, що документи підроблені та викликали поліцію. Слідчі повідомили йому про підозру в підробленні документів за ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 358 ККУ.

В суді Олександр Кравчук свою провину визнав, однак на засідання не прийшов. Враховуючи обставини справи, суддя Сокальського райсуду Лідія Фарина визнала його винним та оштрафувала на 17 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.