Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок військовому з Хмельниччини, який втік з місця служби і під час затримання вкусив поліцейського. Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, уродженець Хмельницької області Олександр Л. є військовослужбовцем та вчинив СЗЧ. У червні працівники поліції виявили його у Миколаєві, що на Львівщини, та хотіли перевірити документи, оскільки чоловік був візуально знайомий та перебував у розшуку «Дезертир, СЗЧ». Олександр Л. проігнорував прохання поліцейського показати документи, йому запропонували пройти у відділення поліції для складання протоколу, але він знову відмовився. Під час затримання Олександр Л. вкусив одного з поліцейських за передпліччя.

За опір представникам поліції щодо військового порушили кримінальну справу за ч.1 ст.342 ККУ. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Цю справу розглянув суддя Андрій Головатий, який дослідив усі матеріали та аргументи.

Суддя визнав військового винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.