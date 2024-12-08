Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок учаснику бойових дій з Закарпаття Мартону Ф., який разом із другом побив поліцейських під час складення матеріалів про нетверезу їзду. Мартону Ф. призначили тюремне ув’язнення, а справу щодо його друга розглядають окремо.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, випадок стався вночі 27 вересня 2023 року у Стрию. Закарпатець Мартон Ф. керував автомобілем ВАЗ 2104 у комендантську годину, авто зупинили поліцейські та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Під час складення матеріалів про п’яну їзду обвинувачений разом із пасажиром, який також був п’яним, матюкались та напали на поліцейських. П’яні чоловіки били їх по голові та тілу.

Щодо нападників порушили кримінальну справу. Один з обвинувачених Мартон Ф. частково визнав свою провину. Він заявив, що поліцейські під час зупинки попросили показати документи та відкрити багажник, він попередив, що у багажнику є кирки. Після цього, за словами обвинуваченого, один з поліцейських вдарив його друга, який був пасажиром, у обличчя, а інший вихопив кирку та почав нею розмахувати. Мартон Ф. підтвердив, що був п’яний, матюкався та погрожував поліцейському, але запевняє, що нікого не бив.

Закарпатець у суді наголосив, що є учасником бойових дій, має чотири контузії та не пам’ятає усіх подій тієї ночі, зокрема з чого розпочався конфлікт. Справу щодо іншого нападника розглядають окремо.

У вироку є покази поліцейських та свідка, який бачив конфлікт із вікна своєї квартири. Зокрема, поліцейський розповів, що Мартон Ф. почав конфлікт, звинувачуючи їх у безпідставній зупинці авто. З салону авто вийшов пасажир, дістав кирку з багажника та почав нею розмахувати, а потім наносити удари поліцейському, а Мартон Ф. бив іншого правоохоронця. Потерпілі просили призначити нападникам суворе покарання.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі надані докази та аргументи сторін. Вона призначила Мартону Ф. півтора року тюремного ув’язнення за побиття поліцейського. Вирок ще можна оскаржити.